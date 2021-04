Marani: “Inter abito da provinciale, inusuale per una capolista. Coppia gol decisiva”

Il giornalista ha commentato la vittoria dell'Inter con il Sassuolo che ha portato i nerazzurri a +11 sul Milan

"L'Inter vince sempre con un gol di scarto, è il manifesto dell'Inter. Cinica e con grandi difensori, l'Inter dietro si sa coprire. Il recupero di De Vrij è stato quello di un grande difensore. Abito inusuale per una capolista, abito da provinciale. Si chiude non subisce e sa ripartire. Le partite che sono 50 e 50, l'Inter fa 51 lei e lascia 49 agli altri. Lautaro in costante crescita, evoluzione enorme. Fa giocate, sotto porta è cinico. Coppia gol Lukaku-Lautaro è decisiva nel campionato dell'Inter, è la chiave più importante assieme alla tenuta della difesa. Bisognerà capire cosa succederà a livello societario, ma un miglioramento della rosa ci dovrà essere. In Champions qualcosa è andato storto, Conte ha fatto tesoro di questa uscita e da lì ha svoltato".