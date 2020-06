Ravezzani: “Skriniar? Fallo cretino. Per rispetto alla maglia un campione non deve…”

Dopo il danno, la beffa. Come se non bastasse il deludente pareggio per 3-3 contro il Sassuolo a San Siro, per l’Inter arriva anche la mazzata dal Giudice Sportivo, che ha squalificato per tre giornate Milan Skriniar (qui le motivazioni). Sull’argomento è intervenuto, su Twitter, anche Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia:

“Skriniar ha fatto 3 cose ingiustificabili. Un fallo cretino, una bestemmia e insulti all’arbitro che non poteva far altro se non ammonirlo ed espellerlo. Un campione non dovrebbe mai commettere certi errori per rispetto di sé e della maglia che indossa“.