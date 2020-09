Ravezzani: “L’Inter su Vidal e Dzeko? Tanto per essere chiari, non mi ha mai convinto la…”

Inter e Juventus sembrano avere idee chiare sul mercato, al netto di giovani talenti (vedi Hakimi) già nel motore: affidarsi a giocatori esperti, per tentare l’assalto allo scudetto e alla Champions League. Una strategia che non trova molto d’accordo Fabio Ravezznai, che ha scritto:

“Tanto per essere chiari, non mi ha mai convinto la filosofia del calciatore ultratrentenne per vincere subito di più. Vale per la Juve (Cr7, eventuale Suarez) e per l’Inter (Vidal, Dzeko). A meno che sia un saldo (Pirlo). Poi, si sa, il calcio può smentire qualsiasi teoria“.