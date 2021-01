Ravezzani: “Inter, unica strada è la cessione. Non c’è realtà che accetti la minoranza se…”

La questione societaria dell’Inter tiene banco sui media e pure sui social. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, su Twitter ha detto la sua rispetto alla trattativa tra Suning e Bc Partners per la cessione delle quote. “Credo non esista al mondo una realtà economicamente potente che accetterebbe di entrare in minoranza nell’Inter, sapendo che qualsiasi decisione sul club sarebbe presa secondo le logiche imperscrutabili del partito comunista cinese. Per cui l’unica strada è la cessione”, il pensiero espresso dal giornalista.