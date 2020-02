Ravezzani: “Si conferma una mia vecchia tesi sull’Inter. Scudetto? Si rischia di…”

Fabio Ravezzani ha provato ad analizzare la sconfitta dell’Inter contro la Lazio e a riflettere sugli obiettivi che l’Inter deve darsi. Senza la fretta che rischia di essere cattiva consigliera: “Si conferma una mia vecchia tesi: nell’Inter la differenza la fa la coppia d’attacco. Se Lautaro-Lukaku stentano, la squadra non ha grandi alternative. Per questo occorre inserire al più presto Eriksen. Male Skriniar, Padelli conferma i suoi limiti. Sempre per citarmi addosso: l’Inter non deve aver fretta di vincere, o rischia di compromettere un processo di crescita molto più importante della volata affannosa per lo scudetto di quest’anno. Senza creare pericolose attese per il tutto e subito si può arrivare più lontano”.