Ravezzani: “L’Inter ha fatto l’Inter. Ieri in 4 hanno dimostrato di essere veri fuoriclasse”

L’Inter risponde alla grande alle ultime critiche piovute da più parti e, prima a Reggio Emilia contro il Sassuolo e poi a Moenchengladbach contro il Borussia in Champions League, raddrizza come meglio non avrebbe potuto questo inizio di stagione. Su Twitter, Fabio Ravezzani commenta così la prestazione dei nerazzurri al Borussia Park:

“L’Inter ha fatto l’Inter. Cioè quel che ci si aspetta da una grande con veri fuoriclasse (Lukaku, Barella, Lautaro, Brozovic). Ha battuto Sassuolo e Borussia, squadre inferiori, con 2 prestazioni convincenti sul piano del gioco e della concentrazione. Bene così“.