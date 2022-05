Ravezzani: “Allegri? Pessima figura. Dopo il 4-2 Inter le immagini mostrano…”

Le parole del direttore di TeleLombardia: "Le immagini mostrano Mario Cecchi (staff Inzaghi), che inciampa involontariamente su un piede di Allegri"

"Sul parapiglia dopo il 4-2 Inter: le immagini mostrano Mario Cecchi (staff Inzaghi), che inciampa involontariamente su un piede di Allegri mentre torna in panchina. Si scusa subito, ma il tecnico dà di matto. Poi dirà che è stato un calciatore a colpirlo. Pessima figura". Così Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, in merito a quanto affermato da Massimiliano Allegri dopo la sconfitta in Coppa Italia con l'Inter: dal video si evince come non esista alcuna pedata.