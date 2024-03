Ancora razzismo in Spagna, Vinicius Jr: ”episodi spregevoli”

In Serie C, invece, la partita tra El Sestao River e Rayo Majadahonda è stato prima sospesa e poi definitivamente interrotta per l'abbandono del campo da parte dei calciatori del Rayo dopo che il loro portiere Sarr, giocatore di colore, era stato insultato dai sostenitori dietro la sua porta. In un primo momento Sarr aveva tentato di farsi giustizia da solo, poi i suoi compagni se ne sono andati in segno di solidarietà.

"Tutto il mio appoggio ad Acuña e al tecnico Quique Flores, del Siviglia - scrive Vinicius Jr -. E per Sarr e @RMajadahonda: che il loro coraggio ispiri gli altri. I razzisti devono essere individuati e le partite non devono continuare con loro sugli spalti. Vinceremo soltanto quando i razzisti andranno direttamente dallo stadio al carcere, il posto in cui meritano di stare".

