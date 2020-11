Il Real lavora in attesa dei Nazionali: Benzema monitorato. Carvajal, Inter nel mirino

Come l’Inter anche il Real Madrid si prepara ad affrontare il periodo che arriverà dopo questa pausa per le Nazionali. Un periodo intenso e crocevia della stagione, otto gare in Liga e tre in CL. Tra le gare da affrontare pure quella di Champions contro i nerazzurri, in programma a San Siro il 25 novembre. La squadra Zidane si è allenata a Valdebebas senza i nazionali. Odegaard è rientrato e si è messo a disposizione dell’allenatore.

Carvajal è rientrato dall’infortunio al bacino che lo aveva messo ko nelle scorse settimane. Il terzino sta lavorando per giocare contro il Villarreal ma se non ci riuscisse cercherà di essere disponibile per la gara contro gli uomini di Conte. Tra gli uomini a disposizione anche Nacho. Ancora infortunato Odriozola, si è allenato in palestra come Valverde.

Karim Benzema , invece, ha completato il primo allenamento della settimana alternando il lavoro in palestra con esercizi sul campo senza palla. Si era fatto male nella gara con il Valencia e le sue condizioni sono monitorate dallo staff medico. Militao , Casemiro e Hazard sarebbero ancora positivi al covid19.

(Fonte: elspanol.com)