TS – Real Madrid, Ancelotti ha sorpreso l’Inter con un bluff in piena regola

Nelle parole nella conferenza stampa di vigilia, Carlo Ancelotti era stato molto abbottonato riguardo a Real Madrid-Inter . L'allenatore dei Blancos aveva cercato di togliere tensione, quasi come se tenesse poco alla conquista del primo posto. Un bluff in piena regola, come racconta Tuttosport:

"Pure Carlo Ancelotti - e qui sta la sorpresona - ha puntato sui titolari, con il trio di Highlander di centrocampo (Kroos, Casemiro e Modric) alla sesta partita in blocco dal 1'. Un bluff in piena regola, quello di Carletto che, nel giorno della vigilia aveva preso in giro un po’ tutti sottolineando come non ci fossero grosse differenze tra arrivare primi e secondi nel girone. Però, mentre per il Real approdare agli ottavi era davvero il minimo sindacale, per l’Inter si è trattata di una piccola, grande impresa dopo l’addio di Antonio Conte e le cessioni di Hakimi e Lukaku".