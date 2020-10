Real Madrid, buona notizia per Zidane: Hazard torna al gol dopo più di un anno

Buona notizia per Zinedine Zidane e per il Real Madrid, prossimo eurorivale dell’Inter: Eden Hazard, dopo i 20 minuti giocati martedì sera in Champions League contro il Borussia Monchengladbach, è finalmente tornato in campo dal primo minuto in occasione della gara di oggi contro lo Huesca, andando a segno a distanza di più di un anno dall’ultimo (e fin qui unico) gol realizzato con la maglia merengue. Un pericolo in più per i nerazzurri di Antonio Conte, in vista della sfida di martedì 3 novembre.