Dal Real all’Inter, Figo spiega: “Via da Madrid per Luxemburgo. Il rapporto con lui…”

Luis Figo, nel corso della sua intervista concessa ai microfoni di Fox Sports, ha spiegato come sia stato il suo pessimo rapporto con Vanderlei Luxemburgo a convincerlo a lasciare le Merengues per approdare all’Inter: “Il mio rapporto con lui non è stato positivo perché lui è stato per un breve periodo al Real Madrid. L’inizio del nostro rapporto è stato normale, ma poi le cose hanno iniziato a deteriorarsi un po’ perché ero a fine carriera: ho dovuto lasciare il Real Madrid a causa delle decisioni dell’allenatore perché non giocavo. E, ovviamente, per un giocatore è sempre negativo perché rimane segnato da quel momento. Non erano ragioni tecniche, ma ragioni di altro tipo. L’esperienza con lui è iniziata normale, ma alla fine è stata piuttosto negativa”.