Real-Inter, un dato fotografa il primo tempo degli uomini di Inzaghi

La squadra nerazzurra ha messo in difficoltà, specie nella prima mezz'ora, la formazione di Ancelotti ma il gol non è arrivato

Se c'è una casa da non fare in una gara come quella contro il Real Madrid è sbagliare nel momento in cui c'è da segnare. Imperdonabile. Perché anche a San Siro l'Inter aveva costruito tanto ma poi si era dovuta arrendere alla vittoria dei madrileni. Una storia che si è ripetuta al Bernabeu. Tante occasioni e zero gol.