Marca – Real-Inter, altro problema per Zidane: un giocatore è risultato positivo al Covid

Problemi in vista per Zinedine Zidane in vista della gara di Champions contro l’Inter. Secondo quanto riporta Marca, un giocatore della prima squadra è risultato positivo al Covid. Non sono stati rilevati altri positivi. Nel pomeriggio di oggi verrà effettuato un secondo test sul giocatore trovato positivo per capire se il risultato confermerà la positività o si sarò trattato di un falso positivo. ​​Questo problema si aggiunge a tutti quelli che Zidane ha già, soprattutto dietro. Carvajal e Nacho sono ancora lontani dal rientro in campo, Odriozola è appena tornato a lavorare in gruppo e Lucas Vázquez ha accusato un problema muscolare contro l’Huesca.

(Marca)