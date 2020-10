Zidane non pensa all’Inter: “La partita di martedì non esiste perché domani è una finale”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro l’Huesca, Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato dei prossimi impegni della sua squadra, affermando di non pensare alla gara con l’Inter di Champions League: “Domani è una finale, la partita di martedì non esiste perché la partita di Huesca è fondamentale. Dobbiamo ragionare giorno dopo giorno. I giocatori lo sanno, c’è domani e basta. Domani è una finale, nonostante si parli tanto di martedì. Sono tre punti come contro il Barcellona. Dovremmo pensare solo così”.