Real Madrid, niente biscotto: il tema caldo è un altro. GdS: “Zidane? Manovra azzardata…”

Nessuna traccia di biscotto dalle parti di Madrid. In casa Real il possibile pari, che permetterebbe alla Casa Blanca di passare il turno insieme al Borussia Monchengladbach, non è contemplato.

La Gazzetta dello Sport spiega che in Spagna il tema più discusso è quello economico: “Quanto vale la vittoria e quanto vale passare come prima del gruppo, perché in questo Madrid fustigato dalla crisi economica generata dal Covid si conta ogni euro. Tema finanziario che si sovrappone a un dna precisamente e storicamente vincente. Al Bernabeu nessuno è stato sfiorato dall’idea di pianificare un risultato su basi che sono tutto meno che solide“.

Zidane ritrova il capitano Sergio Ramos, assente dal 17 novembre. Il difensore rappresenta una garanzia: “Senza di lui il Madrid fa acqua, soprattutto in Europa dove siamo arrivati a 9 sconfitte nelle ultime 10 senza il capitano, con lui punta sempre alla vittoria. E lo farà domani“.

Il tecnico francese è sempre sotto esame e deve vincere a ogni costo: “Ha superato quello di Siviglia grazie a un autogol, ma quello decisivo è domani sera. Il Madrid può arrivare primo, vincendo, o quarto, perdendo. Giocare con il risultato sembra una manovra assai azzardata. Un’eventuale eliminazione aprirebbe scenari catastrofici, è vero, ma per esorcizzare la cosa qui pensano solo alla vittoria. Anche perché un eventuale biscotto relegherebbe il Madrid al secondo posto come negli ultimi due anni chiusi agli ottavi, eliminato dall’Ajax e dal Manchester City. Quest’anno al primo posto ci sono già Bayern, City, Liverpool e Chelsea e potrebbero arrivarci anche Psg e Dortmund. Avversarie che a questo Madrid fanno molta paura. E che può essere evitate solo vincendo domani“.