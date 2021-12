In Spagna – Real Madrid, ritorno di fiamma per Dumfries. E c’è un retroscena

L'Inter si gode la crescita dell'esterno olandese, sul quale si riaccendono i riflettori del mercato internazionale

L'Inter si gode l'esplosione di Denzel Dumfries: l'esterno olandese, superate le comprensibili difficoltà di ambientamento iniziale e sfruttando l'infortunio di Darmian, si è finalmente preso una maglia da titolare, mettendo in mostra quelle qualità che avevano convinto la dirigenza interista a puntare su di lui per sostituire Hakimi. La sua crescita non sta di certo passando inosservata, anche a livello internazionale: secondo Defensa Central, l'ex PSV Eindhoven sarebbe uno dei profili monitorati dal Real Madrid per rinforzare la fascia destra. E c'è di più: Dumfries non è un'idea nuova per il club madrileno, che già in passato lo ha valutato con attenzione prima che si trasferisse all'Inter.