Real Madrid, replica durissima al Barcellona: “Qual è la squadra del regime?”

Il club madrileno ha risposto per le rime a Joan Laporta, presidente blaugrana, sul tema degli aiuti arbitrali

Il Real Madrid, con un video pubblicato sui propri canali social, ha replicato duramente a Joan Laporta, presidente del Barcellona, che ha accusato i rivali madrileni di essere stati storicamente aiutati dagli arbitri. La società merengue non ha avuto peli sulla lingua: "Qual è stata la squadra del regime? Il Camp Nou fu inaugurato per il ministro del generale Franco, Jose Solis Ruiz. Il Barcellona ha assegnato a Franco il distintivo d'oro e di diamanti. Il Barcellona nominò Franco socio d'onore nel 1965. Il Barcellona ha premitato Franco in 3 occasioni. Il Barcellona è stato salvato tre volte dalla bancarotta con tre riclassificazioni da Franco.