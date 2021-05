Real Madrid, UFFICIALE: preso Alaba a parametro zero, contratto di 5 anni

Il difensore austriaco lascia il Bayern Monaco e accetta la proposta del club madrileno: accordo fino al 30 giugno 2026

David Alaba è un nuovo giocatore del Real Madrid: il difensore austriaco, classe '92, lascia il Bayern Monaco e si trasferisce in Spagna a parametro zero. Contratto fino al 30 giugno 2026, come confermato direttamente dal club madrileno.