Sky Germania – Real Madrid, fatta per Alaba: arriva a zero, contratto di 5 anni

David Alaba ha raggiunto un accordo con il Real Madrid. A riportarlo è Max Bielefeld, giornalista di Sky Sport Germania ed esperto di mercato. L'esterno austriaco ha trovato l'intesa di massima per approdare a giugno a parametro zero al Real Madrid. Stando alle prime indiscrezioni, per Alaba è pronto un contratto di 5 anni fino al 2026 e la firma è attesa nelle prossime settimane.