EDICOLA / Marca: Il Real deve battere il Gladbach: Zidane rischia. Per lui è una finale

Altro che biscottone. Il Real deve vincere contro il Borussia M’Gladbach e non può rischiare, nel girone di CL dell’Inter, anche perché Zidane rischia molto di più dell’eliminazione. Stando a quanto sostiene Marca in prima pagina, l’allenatore francese rischierebbe il suo posto in panchina qualora non si qualificasse agli ottavi. “La finale di Zidane”, titola il quotidiano sportivo spagnolo. “Non passare la fase a gironi potrebbe supporre un suo addio. Il club è convinto della sua grandezza ma è preoccupato per il presente. L’allenatore consapevole della sua situazione”.