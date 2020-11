GdS – Real-Inter, la moviola: svista gravissima sul gol di Benzema, Valverde da arancione

Resta qualche macchia sull’arbitraggio del direttore francese Turpin al termine della sfida tra Real Madrid e Inter, terminata col risultato di 3-2 in favore delle ‘Merengues‘. La Gazzetta dello Sport giudica da 5 la prova dell’arbitro francese:

“L’errore di Achraf Hakimi nell’azione del vantaggio del Real è gravissimo, ma anche la svista di Turpin non è da poco. L’arbitro francese non vede il fallo di Mendy sul marocchino: il giocatore del Madrid ha tutte e due le mani appoggiate sulla schiena dell’interista e lo spinge prima che calci il pallone all’indietro in modo incomprensibile. L’assistente Gringore è a due passi, sta guardando il duello ma non segnala l’irregolarità e Benzema ringrazia. Un errore pesante. Che poteva indirizzare diversamente la serata spagnola dell’Inter. Per il resto, i sette cartellini gialli sono il segnale di una partita tosta: le ammonizioni (4-3 per il Real) ci stanno, l’entrata di Valverde su Barella nella ripresa è da arancione“.