Conte: “C’è poco da darsi spiegazioni, su Hakimi c’era un fallo. Ho visto una buona mentalità”

E’ un Antonio Conte amaro quello che analizza la sconfitta dei nerazzurri a fine partita. Queste le parole del tecnico rilasciate ai microfoni di Mediaset: “C’è un aspetto che non va sottovalutato, questo tipo di partite dimostrano che c’è la crescita non so quante squadre vengono qui a Madrid a fare questo tipo di partita, ci sono situazioni migliorabili, rimettere la partita in sesto sfiorare il terzo gol e perdere la gara. Oggi mi è piaciuta molto la mentalità e la voglia a livello dei risultati è un periodo che non ci sta premiando più di tanto ma queste prestazione devono dare fiducia ai miei ragazzi per tornare ad essere una squadra temuta in Europa. Spiegazioni? C’è poco da spiegare, c’era anche un fallo su Hakimi, c’è da migliorare e poco da darsi spiegazioni. Il dettaglia ci sta mortificando. Qualificazione? Ci sono tre partite e 9 punti in palio, questo è un girone difficile faremo di tutto per passare il turno”