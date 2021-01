Il Real Madrid potrebbe ritornare suoi suoi passi. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, il club madrileno starebbe valutando l’ipotesi di riportare alla base Sergio Reguilon, terzino sinistro ceduto in estate al Tottenham per 35 milioni di euro. Per farlo, però, servirebbero altri 10 milioni, per un’operazione da 45 milioni.

(Fonte: Sport.es)