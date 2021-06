Real, Ramos: “Mai voluto andar via. Ho accettato rinnovo e l’offerta non c’era più”

Il difensore lascia il club madrileno dopo 16 stagioni: "Voglio continuare a giocare, non è mai stato un problema di soldi"

"Sia chiaro che io non volevo andar via dal Real, volevo portare avanti la mia avventura con questo club e la società mi aveva proposto il rinnovo, poi il Covid ha fatto sì che l'argomento venisse messo da parte. Negli ultimi mesi mi è stato proposto un contratto di un anno con la riduzione dello stipendio e ci tengo a precisare che il problema non è mai stato economico, volevo un biennale per la tranquillità mia e della mia famiglia, nonostante tutto avevo deciso di accettare la proposta che mi era stata fatta, ma mi è stato detto che ormai era scaduta. Decisione rispettabile, ma che mi ha sorpreso perchè non mi era stato data alcuna data. In ogni caso vado via orgoglioso di quello che ho fatto al Real.

Futuro? Non abbiamo pensato a niente con nessuna squadra in nessun momento. Da gennaio, da quando sono entrato nel mercato, ci sono state chiamate occasionali. Ma non abbiamo mai avuto in mente di lasciare Madrid. D'ora in poi cercheremo una buona opzione per me. Il Siviglia è il mio secondo club, ma fino ad oggi non prendo in considerazione questa opzione, proprio come loro. Il Barcellona? È un no grande come il Bernabeu".