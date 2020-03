In Spagna – Taglio di stipendi, chiamata di Marotta al Real? Il club spagnolo smentisce

Nelle scorse ore si era parlato di una chiamata di Marotta a Real e Barcellona per illustrare loro la proposta sul taglio degli stipendi. La telefonata tra il dirigente interista e i vertici del club madrileno sono stati smentiti dal giornale Mundo Deportivo che spiega: “Il club non ha nessuna intenzione di intraprendere azioni contro il coronavirus e non sta pensando al taglio degli stipendi. Il club è fiducioso che il campionato terminerà partendo da maggio e non serve quindi discutere di una possibile riduzione della paga dei calciatori. Secondo l’agenzia EFE, una fonte interna al Real, avrebbe spiegato che nessuno dell’Inter ha chiamato la società spagnola per parlare di questo argomento”.

Al momento per i dirigenti la via migliore è seguire le istruzioni del governo in materia di salute. non adotteranno misure contrarie alle regole che tutti gli spagnoli sono stati chiamati a rispettare. I giocatori del Real continueranno ad allenarsi a casa con un piano preparato dallo staff tecnico di Zidane. E al momento non c’è una data fissata per il ritorno alle attività.

(Fonte: Mundo Deportivo)