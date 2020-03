Serie A, caos sul taglio degli stipendi. “Ieri Marotta ha chiamato Barcellona e Real e ha chiesto…”

“Abbiamo calcolato che se la Serie A non finisce ci saranno 740 milioni di danni”. Così il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ai microfoni del Corriere dello Sport in merito al possibile stop del campionato italiano. Ed è proprio questo il tema dominante delle discussioni in Lega. Come si legge sul Il Giornale, l’azienda Deloitte ha consigliato che il modo migliore per rimediare a questo spaventoso rosso sarebbe il taglio degli stipendi dei calciatori. E Il Giornale svela un retroscena che riguarda l’ad dell’Inter Beppe Marotta: “Così, per iniziativa di Beppe Marotta è partito un altro sondaggio europeo per provare a mettere insieme una sorta di cartello dei top club continentali così da schierare una platea molto più rappresentativa. Il Barcellona è già pronto ad aderire: il 61% del suo budget è costituito dal monte-stipendi che ammonta a 507 milioni più 135 milioni di ammortamento. Così il Real Madrid al culmine del colloquio di ieri con il dirigente interista. L’orientamento emerso è di proporre un taglio tra il 25 e il 30% che vorrebbe dire, per i calciatori, rinunciare agli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno. Sarà uno scontro durissimo”.