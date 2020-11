Inter-Real, un recupero in extremis per Zidane. GdS: “Madrid vulnerabile e impoverito”

Zinedine Zidane fa la conta dei disponibili. La lista dei convocati, resa nota nella serata di ieri dalla Casa Blanca, ha confermato le assenze di Sergio Ramos, Valverde e Odriozola. Defezioni pesanti per il tecnico francese, che dovrà rinunciare a uomini chiave nel suo scacchiere tattico in vista di una gara cruciale in ottica qualificazione come quella in programma domani sera a San Siro. La Gazzetta della Sport definisce le ‘Merengues‘ un ‘Madrid vulnerabile e impoverito‘.

Non ci sarà nemmeno Karim Benzema, con Mariano Diaz come unico centravanti a disposizione alla luce dell’assenza anche di Jovic per Covid-19. E proprio in tema di tamponi, è guarito in extremis Casemiro, che oggi salirà sull’aereo per Milano ma che non si allena con i compagni da due settimane, mentre è ancora positivo Militao.