Inter, Inzaghi da record dopo le soste. “Nessuno ha ottenuto più punti di Simone”

Simone Inzaghi è il tecnico italiano che ha ottenuto più punti di tutti nei match post-sosta di campionato

"Dai blocchi, è abituato a scattare come Jacobs . Tra le molte virtù di Simone Inzaghi c’è pure la capacità di ripartire forte dalle soste di campionato: da quando allena (stagione 2016/17), è il tecnico italiano che ha ottenuto più punti di tutti". Apre così l'articolo di Tuttosport che evidenzia come Inzaghi abbia ottenuto finora 37 punti dopo le soste, frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e sole 3 sconfitte. Ora il tecnico piacentino è concentrato sul presente anche perché vincendo a Genova si darebbe un segnale forte di continuità, con la Juventus che finirebbe a -8 in vista poi di due impegni alla portata per i nerazzurri contro Bologna e Fiorentina prima del big-match contro l'Atalanta.