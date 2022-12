Reggina-Inter, Correa e D’Ambrosio rimangono ad Appiano. Anche Dumfries e Handanovic out

L'attaccante argentino anche ieri ha lavorato a parte e che oggi non volerà in Calabria. Out altri tre

Gianni Pampinella

In vista della ripresa del campionato dove l'Inter sfiderà il Napoli, sarà difficile pensare di poter contare su Correa, che anche ieri ha lavorato a parte e che oggi non volerà in Calabria per l'amichevole contro la Reggina.

"A proposito di convocati, niente volo in Calabria nemmeno per D’Ambrosio (come Correa dovrebbe tornare in gruppo dopo Natale), Dumfries (da smaltire il piccolo guaio al polpaccio accusato nella gara contro l’Argentina) e Handanovic (solo alternanza visto che stavolta ci sarà Onana). Regolarmente a disposizione, invece, De Vrij, tornato soltanto lunedì ad Appiano Gentile".

(Corriere dello Sport)