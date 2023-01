Reggina, nessun caso Fabbian nelle premiazioni social: ecco perché ha vinto Pierozzi

Su Twitter si erano chiesti come mai non fosse stato premiato l'interista, ma il risultato finale è dato dalla somma di tutti i social

Su Twitter si erano chiesti come mai non avesse vinto il loro preferito. La Reggina aveva lanciato un sondaggio sul preferito del mese e Fabbian era stato eletto come miglior giocatore dagli utenti di Twitter. Alla fine il club calabrese non aveva premiato il centrocampista che arriva in prestito dall'Inter, ma Niccolò Pierozzi come MVP di dicembre.