Intervenuta ai microfoni di Tuttosport, Regina Baresi, ex calciatrice dell'Inter e nuova commentatrice per DAZN, ha parlato così in vista della sua nuova avventura: «Il mio cuore sarà sempre interista, ma sono anche una persona razionale che è professionale al 100%. Quando farò la seconda voce sull’Inter sarò obiettiva e se ci saranno critiche, non le risparmierò, con la massima professionalità, perché è questo che fa la differenza».