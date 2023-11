Regina Baresi: “Lautaro senza Lukaku diventato leader”, Beppe: “Complimenti alla società”

Regina Baresi ha commentato ai microfoni di Inter TV il momento dei nerazzurri prima di Inter-Frosinone: "Impatto Thuram? Inizialmente essendo un giocatore nuovo non si poteva sapere che approccio avrebbe avuto al campionato italiano. È in continua crescita, continua a migliorare e sta facendo molto bene. Tifosi? Ho promesso che un giorno andrò in curva. Bellissimo sentire l'entusiasmo dei tifosi, che caricano tantissimo i giocatori. Lautaro Martinez? Il fatto di trovarsi senza Lukaku e con la fascia di Capitano gli ha fatto fare uno step in più. Ha tirato fuori il suo senso di leadership, ha fatto un ulteriore step di maturità".