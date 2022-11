Reja ribadisce: “Asllani vada in prestito a gennaio. Gliel’ho detto però…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Edy Reja, ct dell'Albania, ha parlato così di Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter che sta trovando poco spazio in nerazzurro: "Avrebbe bisogno di giocare. Il mio è un discorso egoistico, da ct dell'Albania: spero che sia lui che Kumbulla a gennaio accettino un prestito per trovare più spazio. Gliel'ho detto. Non sono contentissimi, però cosa possiamo fare? Sono sotto contratto con due grandi club. Detto ciò spero possa accadere qualcosa, data l'età dovrebbero giocare di più".