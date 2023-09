Reja: “Scudetto? L’Inter sta andando forte, ma è ancora lunghissima”

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Eddy Reja ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "L'Inter sta andando forte e per questo il distacco dalla capolista sembra notevole, ma il campionato è lunghissimo e c'è tutto il tempo per recuperare. Il Napoli del resto deve arrivare tra le prime quattro. Lo scudetto l'ha già vinto: ha centrato l'obiettivo. Certo, sarebbe bellissimo se riuscisse a fare bis. Ma se ottiene la qualificazione alla prossima Champions a mio avviso resta comunque un successo".