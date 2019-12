Conte a CTCF: “Non sono un diplomatico. Esultanze? Passione, mi dispiace se…”

La sua Inter ha chiuso il 2019 con la vittoria sul Genoa di sabato pomeriggio che ha riportato i nerazzurri in vetta alla classifica di serie A insieme alla Juventus. Il tecnico interista, Antonio Conte, questa sera ospite della trasmissione “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio su RaiDue.

Queste le parole dell’allenatore: “La storia di Morello? Compagno di stanza alle giovanili del LEcce, eravamo in trasferta e lui stava facendo il filo ad una ragazza. Mi chiese dei consigli e delle frasi da dire a questa ragazza, c’erano ancora i telefoni a gettoni e lui mi inizia a dare i baci perugina. Li inizio a mangiare, mi dice che ero in ritardo e allora ha preso le frasi d’amore presenti nei cioccolatini. Poi tutto è finito bene, si sono sposati”

TEMPO PER ME – “La vittoria la godo poco mentre la sconfitta dura molto di più, un giorno due. Cosa faccio? Mi da molto fastidio è un lutto temporaneo anche per la famiglia. Oggi? Oggi sono contento, non diciamo niente, abbiamo iniziato un nuovo percorso, siamo primi ma incrociamo le dita”

INIZI – “Si iniziava in mezzo alla strada. Da piccolo pensavo che fino a quando non ci fosse stata una figurina Panini con la mia faccia non mi sarei mai potuto considerare un calciatore vero, lo certifica. Quando ti ritrovi li qualcosa l’hai fatto”

CULTURA SPORTIVA – “Se devo esser sincero quello che apprezzi in Inghilterra è l’atmosfera, i tifosi vengono a godersi uno spettacolo, vengono ad applaudire. QUando ero al Chelsea una delle ultime partite, giocammo contro il Middlesbrough, vincemmo 4 a 1 e loro scesero di categoria. I giocatori andarono sotto la curva e io ricordo che andai insieme a loro. In Italia? Possiamo migliorare sotto questo aspetto”

COMUNICAZIONE – “Sono una persona diretta, non sono diplomatico. Consigli sulla vita sessuale? Questa è una cosa che esiste da tantissimo tempo, prima tutti gli allenatori ti dicevano di “chiudere i rubinetti” dal martedi. Il giornalista dell’Equipe mi chiese in riferimento a un mio ex calciatore ai tempi del Bari, ma soprattutto a quando ci sono gare ravvicinate, ci sono momenti in cui…Esposito? E’ bravo, si”

DESTRO AL MATRIMONIO – “Doveva uscire prima dal matrimonio? No, no, si è sposato tranquillamente”

ESULTANZE – “Diciamo che si vede tutta la passione che ho, poi dopo un po’ mi vergogno anche…penso sinceramente che sia passione allo stato puro, niente di preparato, io sono questo, se a qualcuno da fastidio mi dispiace”

ANEDDOTO DI PIRLO – “Il punto più pericoloso di tutta Torino il posto vicino a Conte nello spogliatoio? E’ successo pochissime volte, per alzare il momento di tensione quando vedevo un po’ troppo rilassamento”

AGNELLI E I GOL – “Se gli ho mentito? Si. Il presidente Boniperti mi porta nella residenza dell’Avvocato, in un bel salotto, arriva l’Avvocato e mi chiede quanti gol avessi realizzato in carriera. Io ne avevo fatto uno, guardai il Presidente dissi forse avete sbagliato acquisto, risposi in maniera molto generica dicendo che riuscivo a fare qualche gol in carriera”

MARADONA – “Il più forte che ho incontrato. In un Napoli-Lecce dovevo marcare Maradona e feci gol, fu quello il mio unico gol a cui facevo riferimento prima”