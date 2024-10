Relevo – Hakimi centrale per il PSG. Si lavora sul rinnovo più importante

E si legge nello stesso articolo che l'ex giocatore dell'Inter ha avviato le trattative per il rinnovo del contratto con il PSG in scadenza nel 2026. "La dirigenza del club francese pensa a lui come ad uno dei pilastri della squadra anche per il futuro. Era un leader prima con Mbappé in squadra e lo è a maggior ragione adesso che l'attaccante ha lasciato Parigi. Un rinnovo ora significherebbe arrivare a firmare il contratto più importante della sua carriera perché spenderebbe per i parigini gli anni migliori della sua carriera. I negoziati sono iniziati ma serviranno settimane per trovare un accordo definitivo. C'è sintonia tra le parti, ma il contratto del giocatore è pieno di clausole e serve tempo per la firma", scrive il sito.