Idoli

«Da bambino ero molto timido, non parlavo molto, ero concentrato ad avere successo nel calcio e sono sempre rimasto così. Quando non conosco le persone sono un po' distante ma quando le persone sono buone con me, ci metto cuore e anima e do tutto me stesso. Sono molto tranquillo, la cosa più importante per me sono i miei figli e poi sono concentrato sul calcio al cento per cento. Mi piace anche guardare le partite quando non gioco. Il mio idolo? Drogba, quando ero più piccolo. Poi Henry, Ronaldo e anche Anelka. Ma devo dire anche Eto'o. Sono stato fortunato a incontrare quattro di loro su cinque in carriera», ha raccontato il belga.