Repice: “Inter, il bel gioco? Io faccio il tifo per vincere. A me non frega niente…”

Francesco Repice liquida le critiche sul bel gioco rivolte alla squadra di Conte

Intervistato da Supernews, Francesco Repice ha parlato anche dell'Inter. Il giornalista liquida così le critiche sul bel gioco rivolte alla squadra di Conte in questa stagione: "A me non frega niente che si giochi bene o si giochi male: io faccio il tifo per vincere. Se vinco al 96′ su autogol e magari pure in fuorigioco sono contento, festeggio".