Repice: “Nell’Inter di oggi forse solo due juventini giocherebbero. Questo gap…”

Francesco Repice , giornalista e radiocronista della Rai , è intervenuto a Radio Bianconera per anticipare i temi legati alla sfida fra Juventus ed Inter. Queste le sue considerazioni: "Nell'Inter di oggi sono pochi i giocatori della Juventus che potrebbero giocare titolari. Io direi Rabiot e forse Szczesny, ma non ne vedo altri. Anche in difesa preferisco gli uomini di Simone Inzaghi, ma questo gap di qualità tra le due squadre sottolinea anche la grandezza del lavoro che sta portando avanti Massimiliano Allegri".

"direi che in relazione al costo del cartellino la delusione a Torino resta Dusan Vlahovic, ha delle grandi qualità, ma una volta che hai indossato la maglia della Juventus sei chiamato obbligatoriamente a garantire certi numeri, anche perché in quel ruolo i bianconeri hanno avuto soltanto in tempi recenti elementi del calibro di Higuain e Tevez. Le aspettative erano alte ma poi a contare è il campo, che per fortuna è ancora giudice inappellabile".