Repice: “Scudetto, Inter assolutamente favorita. Non ha subito scossoni”

Intervenuto ai microfoni di news.superscommesse, Francesco Repice, commentatore, ha parlato così della corsa scudetto: "Se l'Inter è favorita? Sì assolutamente sì. Ha una rosa profonda, un organico forte, una guida tecnica continua, non ha subìto scossoni particolari a livello di mercato e societario. Non ha vinto ancora il campionato con Inzaghi ma ci è andato vicino, e ha fatto una finale di Champions League. Ha vinto poi diverse coppe in Italia, quindi credo sia la favorita numero uno per vincere il campionato".