L'Inter ha vinto il campionato in faccia al Milan in un derby teso. Questa Inter è destinata a vincere a lungo in Italia?

Non lo so sinceramente, due anni fa si facevano gli stessi discorsi con il Milan: poi arrivò il Napoli a sparigliare le carte in tavola, e così è successo anche quest'anno con l'Inter. Io poi non so se l'anno prossimo, con gli introiti della Champions League, squadre come la Juve, la Roma, o addirittura il Bologna e l'Atalanta, possano rinforzarsi abbastanza da poter provare a vincere lo Scudetto. Non so fare queste previsioni: l'Inter ha un bell'impianto, anche se alcuni giocatori sono un po' avanti con l'età. Marotta saprà sicuramente come rinforzare e migliorare la rosa, e chi meglio di lui può farlo, per restare la squadra da battere anche l'anno prossimo.