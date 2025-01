I club inglesi - si legge in una nota della Fifa - sono stati sia i primi a spendere che i primi a ricevere i compensi per i trasferimenti nel 2024, con 1,88 miliardi di dollari spesi per i trasferimenti in entrata e 1,34 miliardi di dollari ricevuti per i trasferimenti in uscita. In termini di numero totale di giocatori, i club brasiliani sono stati in testa con 1.102 trasferimenti in entrata e 1.113 in uscita. Le statistiche per ogni singola associazione sono disponibili sul sito web del Global Transfer Report. Il numero di club che hanno speso denaro per i trasferimenti in entrata ha continuato a crescere, raggiungendo il record di 1.100 club nel 2024. Allo stesso modo, anche il numero di club che hanno ricevuto una tassa di trasferimento per almeno un trasferimento in uscita, 1.378, ha stabilito un nuovo record.