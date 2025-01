L'Inter ha diversi giocatori di qualità tra questi c'è il turco Hakan Çalhanoğlu che non è potuto scendere in campo contro il Monaco ma Inzaghi spera di recuperarlo per il derby con il Milan. "Çalhanoğlu è un giocatore importantissimo, lo sappiamo. Purtroppo questa sera non c'è stato per un infortunio, sta recuperando, è sempre un giocatore che ci tiene. Lo aspettiamo perché credo che per noi sia fondamentale", ha proseguito Zanetti che ha parlato anche del mercato invernale che si sta per chiudere. "Mercato? Si sta parlando, però sinceramente in questo momento siamo concentrati sulla partita di domenica qui in campionato, il derby. Poi se arriverà un'opportunità, di sicuro ci penseremo, però ripeto, questa squadra già è completa".