"Come premesso, però, l’Inter non è stata soltanto il Toro. Non ha fatto calcoli e, sin dal fischio d’inizio, infatti, si è presentata con il suo abito migliore. Perché quando mettono aggressività, ritmo alto e rapido giro palla, grazie alla loro qualità, i nerazzurri sono in grado di fare il vuoto. In particolare quando davanti si trovano un avversario, come il Monaco, che ha piazzato la linea difensiva di fatto a metà campo".