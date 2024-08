Il calcio professionistico maschile (Serie A, B e C) è il settore prevalente in termini di impatto diretto e ricadute a livello indiretto e indotto, con un impatto complessivo sul Pil stimabile in oltre cinque miliardi. Ma l'impatto positivo non è solo economico, ma anche sociale, quale strumento educativo, fattore di integrazione e di inclusione.