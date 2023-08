Repubblica / Chelsea-Lukaku, stesse condizioni dell’Inter: Roma, scogli ingaggio e FPF

C’è un problema legato all’ingaggio:

“La Roma ha un accordo con Lukaku per 9 milioni netti di ingaggio da corrispondere in questa stagione (12 al lordo, grazie al decreto Crescita), ma lui prima di dire sì vuole recuperare le due mensilità di luglio e agosto dal Chelsea. Che, al contrario, non vorrebbe riconoscergliele”.

Ma attenzione al Fair Play Finanziario:

“Poi la Roma dovrà affrontare anche un altro problema: il transfer balance imposto dalla Uefa, per cui non si può spendere per la squadra più di quanto messo a budget nella stagione precedente”.

