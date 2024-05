Come riportato, Lautaro Martinez ha vinto la causa contro i suoi ex agenti Carlos Yaque e Rolando Zarate. Ecco dunque che, come scrive Repubblica, ora il Toro può affrontare con più rilassatezza il tema rinnovo con l'Inter: "Senza più il timore che gli ex agenti possano chiedergli soldi (anche se potranno presentare ricorso), Lautaro affronterà con maggiore serenità i discorsi relativi al prolungamento di contratto con l’Inter, a una cifra che lui vorrebbe vicina ai 10 milioni di euro netti a stagione più bonus.