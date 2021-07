Addio all’Inter, Conte sottovaluta una cosa? “E se Inzaghi facesse fare…”

Addii spesso frettolosi e decisi d'impulso: Repubblica analizza un aspetto che Antonio Conte potrebbe aver sottovalutato salutando i nerazzurri poco dopo aver conquistato lo scudetto.

Repubblica è tornata sull'addio di Antonio Conte all'Inter poco dopo aver conquistato uno splendido scudetto. Il tecnico salentino si sta godendo le meritate vacanze in Puglia e non sembra pensare troppo al calcio, in questo momento. E se il suo successore in nerazzurro dovesse fare meglio di lui?