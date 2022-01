Repubblica – Esistono 2 Inter. Il turnover potrebbe non essere servito. E c’è una priorità

Il giorno dopo la vittoria della squadra di Inzaghi contro l'Empoli, arriva l'analisi del quotidiano sulla prestazione dei nerazzurri

"Esistono due Inter, una con Marcelo Brozovic e una senza. La prima è capolista in campionato, si è qualificata agli ottavi di Champions League con una giornata di anticipo e ha vinto la Supercoppa contro la Juventus. La seconda ha avuto bisogno di un gol ai supplementari di Stefano Sensi, con la valigia già pronta per andare alla Sampdoria (ci ripenseranno?), per battere l’Empoli a San Siro e passare ai quarti di finale di Coppa Italia".

"Il massiccio turnover di Inzaghi potrebbe non essere servito a nulla. Guardando alla gara di sabato, preoccupano infatti le notizie di un possibile focolaio Covid nello spogliatoio del Venezia. Nel caso la squadra veneta non potesse raggiungere Milano, per i nerazzurri significherebbe portarsi dietro un altro fastidioso asterisco, in attesa delle decisioni della giustizia sportiva. Altro danno: Correa ieri sera si è fatto male dopo nemmeno cinque minuti. Prima della partita, l’ad nerazzurro Beppe Marotta aveva indicato l’importanza della Coppa Italia, «che è assolutamente un obiettivo», ribadito la propria volontà di restare ancora a lungo all’Inter, e parlato di mercato, ammettendo che Scamacca e Frattesi sono obiettivi di un club che «mira a rafforzarsi, guardando soprattutto il Made in Italy». Ma la priorità è rinnovare il contratto a Brozovic. Era già evidente prima, è evidentissimo dopo ieri sera".